Бывшего зампрокурора российского региона отдали под суд за коррупцию

23 января 2024 года в Ленинском районном суде Барнаула начнется рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя прокурора Новосибирской области, Любови Кузьменок. Обвинения включают в себя коррупцию, в том числе получение взяток и превышение должностных полномочий. Для обеспечения более объективного судопроизводства решено провести слушания в Ленинском районном суде Барнаула, который находится в Алтайском крае. Гособвинителем выступит первый заместитель генерального прокурора России, Анатолий Разинкин.

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Интересно отметить, что этот суд также рассматривает дело по коррупционным обвинениям в отношении экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Подсудимого Кузьменок обвиняют в получении взяток, а также в превышении своих должностных полномочий. На момент предварительных данных, сумма незаконных подношений, предположительно, составляет около 2 миллионов рублей. Кузьменок отрицает свою вину.

Отметим также, что 27 декабря 2023 года в отношении Фалилеева был предъявлен запрос о вынесении приговора в виде 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Его арестировали в феврале 2022 года по обвинению в крышевании торгового центра за взятки на сумму 11 миллионов рублей. Фалилеев отрицает свою вину и ушел в отставку в 2018 году до завершения проверки Генпрокуратурой России.

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Стремление к обеспечению объективности и судебной справедливости проявляется не только в переносе слушаний в другой регион, но и в активной роли гособвинителя, которую занимает первый заместитель генерального прокурора России.