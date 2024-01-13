В Государственной Думе понадеялись найти порядочных американских политиков

В свете высказывания первого зампредседателя комитета Государственной Думы по обороне, Андрея Красова, следует отметить, что власти США приняли решение использовать силу в Йемене, пренебрегая не только одобрением законодательного органа этой страны, но и согласованием с Советом Безопасности ООН. В данном контексте подчеркивается серьезная проблема отсутствия предварительного консультационного процесса по международным стандартам.

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Госдума выразила надежду на наличие в американском политическом спектре ответственных личностей, которые способны предотвратить незаконное применение вооруженных сил за рубежом. Это открывает диалог о необходимости демократического контроля и баланса при решении вопросов международной безопасности.

Отмечено, что бомбардировки, начавшиеся 12 января, были объявлены американским президентом Джо Байденом с целью продемонстрировать "неотвратимый ответ" на враждебные акты против свободы морской навигации. Однако, с точки зрения МИД Йемена, Лондон и Вашингтон будут нести высокую цену за свои воздействия на страну, что поднимает вопросы ответственности и последствий.

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В реакции на события, Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на 12 января. Это свидетельствует о желании международного сообщества обсудить и оценить агрессивные действия со стороны западных стран и их возможные последствия.