Данные, предоставленные министром обороны РФ Сергеем Шойгу, опровергают данное утверждение

В последнее время обсуждается возможный дефицит танков в России, и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий высказал утверждение, будто в стране ежемесячно производится всего 20 новых танков. Однако, данные, предоставленные министром обороны РФ Сергеем Шойгу, утверждают обратное.

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По информации Шойгу, за 2023 год в российские войска поступило 1530 новых и модернизированных танков, что гораздо больше, чем заявленные 20 в месяц. Министр также подчеркнул, что средний ежемесячный объем производства танков в России составляет не менее 127 единиц.

Важно отметить, что информация о возможном дефиците танков не получила широкого распространения в российских СМИ и соцсетях, преимущественно цитировались украинские издания. В ноябре 2023 года также поступили сообщения о заметном увеличении производства танков госкорпорацией "Ростех", что дополняет контекст исследования военно-промышленного комплекса России.

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Эти факты подчеркивают важность проверки источников информации в контексте военной промышленности, особенно в условиях геополитического напряжения.