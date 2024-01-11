В Эстонии объяснили позднее сообщение о прибытии Зеленского

Президент Украины, Владимир Зеленский, прибыл в Таллин, Эстония, в связи с вопросами безопасности, как сообщил министр обороны Ханно Певкур. Визит, окруженный высокими рисками, обусловлен постоянным вниманием России к Зеленскому и предшествующими покушениями на него.

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По заявлению Певкура, информация о визите была удержана, учитывая высокие риски для президента Украины. "Это человек, который находится под пристальным вниманием России и на которого было совершено несколько покушений", - подчеркнул министр.

Интерес к визиту усилился тем, что о нем стало известно лишь утром следующего дня после прибытия Зеленского в Таллин, хотя он приземлился в столице Эстонии вечером предыдущего дня. В программе визита — встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Обсуждение дальнейших планов по противостоянию России и вопросов оказания помощи Украине станут ключевыми темами в этих встречах.

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Нельзя не отметить, что ранее президент Эстонии Алар Карис посещал Киев, и Зеленский высоко оценил помощь со стороны Таллина как самую быструю и мощную среди стран-союзников.