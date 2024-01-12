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NataVd
ВМС Британии: на судно у берегов Омана было совершено вооруженное нападение
В Британии заявили о вооруженном нападении на судно у берегов Омана

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В четверг, 11 января, неизвестные осуществили вооруженное нападение на судно в Оманском заливе, неподалеку от порта Сохар. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании на странице в социальной сети (ранее известной как Twitter).

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Уведомление о проникновении на судно поступило около 6:30 по московскому времени. С тех пор экипаж не может установить связь, и в настоящее время ведется расследование инцидента.

По предварительной информации, на корабль проникли, по меньшей мере, четверо вооруженных неопознанных лиц в масках.

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Значимо отметить, что 10 января стало известно о первом нападении хуситов из Йемена на корабль США в Красном море. Это нападение, по словам представителей, является ответом на атаку американских военно-морских сил 31 декабря. Использовались баллистические ракеты, противокорабельные ракеты и беспилотники.

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