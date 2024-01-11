Возобновление закупок российской нефти США объяснили

Возможное возвращение российской нефти на американский рынок стало предметом обсуждения в свете заявлений ведущего аналитика ФНЭБ Игоря Юшкова. В интервью для «Ленты.ру» Юшков подчеркнул, что, вероятно, часть российской нефти могла попасть в США как часть смешанных смесей, и это могло быть следствием непреднамеренной контрабанды.

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Согласно Юшкову, нам нужно дождаться официальных пояснений со стороны американских регуляторов. Несмотря на продолжающиеся санкции, Юшков отметил, что никаких исключений не было объявлено. Главным вопросом становится, была ли контрабанда спланированной или случайной. Аналитик также предположил теоретическую выгоду для американских поставщиков, но подчеркнул, что такие действия в США считаются уголовным преступлением.

Относительно небольшого объема в 9,9 тысяч баррелей, Юшков пояснил, что это, вероятно, часть объема, загруженного в танкер, и выразил мнение, что российская нефть могла быть случайно перемешана с другими смесями. Подчеркивая, что вероятность политического умысла невысока, Юшков подводит итог, напоминая о необходимости официального подтверждения данных.

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Ранее сообщалось о якобы возобновившемся импорте российской нефти США в октябре 2023 года после прекращения в марте 2022 года. В ноябре того же года была зафиксирована закупка 9,9 тысяч баррелей нефти по цене $76 за баррель.