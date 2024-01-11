Жителей Севастополя предупредили о тренировке расчетов ППДО

Михаил Развожаев высказал предупреждение горожанам о предстоящей тренировке расчетов по противоподводно-диверсионной обороне Черноморского флота. Согласно сообщению в его Telegram-канале, мероприятие запланировано на завтра с 19:30 до 20:30 в районе Северного и Южного молов города.

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В рамках тренировки планируется использование различных видов вооружения, включая стрельбу. Губернатор призывает жителей соблюдать предписания для обеспечения общественной безопасности во время учений.

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Ранее горожан предупредили о возможных громких звуках из-за уничтожения взрывоопасных предметов, в том числе украинской ракеты, упавшей в частном секторе рядом с университетом.