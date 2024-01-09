Премьер Франции вероятно уйдет в отставку

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку, согласно официальному сообщению на сайте правительства. Прошение об уходе с поста было подано 8 января, и оно было принято президентом Эммануэлем Макроном. Элизабет Борн сохранит свою должность до момента формирования нового состава правительства.

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На протяжении своего времени на посту главы кабинета, начиная с мая 2022 года, Элизабет Борн получила высокие оценки за реализацию национальных проектов. Президент Макрон выразил признательность за ее решительность, мужество и целеустремленность.

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Особое внимание уделяется событию в мае 2022 года, когда Борн потребовала редактирования своей недавно выпущенной биографии, нацеленного на удаление сведений о ее здоровье, сексуальной ориентации и семейной жизни. Этот инцидент добавляет дополнительный контекст к ее решению уйти в отставку.