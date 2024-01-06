Пострадавших при обстреле Белгорода выписали из больницы

Шестеро пострадавших в результате ночного обстрела в Белгороде уже выписаны из медицинских учреждений, как сообщил глава Белгородской области, Вячеслав Гладков, используя свой официальный канал в Telegram. В текущий момент 69 человек находятся в больницах Москвы и Белгорода, получая всеобъемлющую медицинскую помощь в связи с последствиями атаки.

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Ранее Гладков активно призывал жителей, которые ощущают угрозу для своей безопасности, обратиться в пункты временного размещения в других районах региона. Он выделил, что для этого необходимо обратиться в приемную губернатора или мэра, а также предоставил телефоны экстренных служб 122 или 112 для своевременной поддержки.

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В ночь с 4 на 5 января город Белгород и прилегающие районы снова стали объектом обстрела со стороны Украины. Инцидент привел к травмированию двух человек, повреждению окон и балконов одного из домов, а также транспортных средств. Гладков предоставил дополнительные детали обстоятельств атаки, подчеркнул важность осторожности в данной ситуации и предложил альтернативные места временного проживания, чтобы обеспечить безопасность граждан в условиях повышенной напряженности.