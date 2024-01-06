И выделил важность освобождения региона, утверждая, что данная задача стоит на первом месте среди поручений Верховного главнокомандующего

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выделил важность освобождения региона, утверждая, что данная задача стоит на первом месте среди поручений Верховного главнокомандующего. По его мнению, достижение этой цели имеет стратегическое значение для обеспечения общей безопасности. В частности, он подчеркнул знаковость освобождения в 2023 году таких городов, как Соледар, Артемовск и Марьинка.

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Денис Пушилин также отметил видимые перемены в Мариуполе после его освобождения год назад. Он подчеркнул, что даже объекты, казавшиеся не поддающимися восстановлению, были успешно восстановлены специалистами.

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Ранее высказывалась оптимистичная перспектива относительно полного восстановления города в течение трех лет, согласно заявлению мэра Мариуполя, Олега Моргуна. Он сообщил, что ремонтно-восстановительные и строительные работы охватывают более 1,8 тысяч объектов, включая жилые дома и социальную инфраструктуру, привлекая для этого 16 регионов.