В Липецкой области обезвредили украинский беспилотник

В Липецкой области губернатор Игорь Артамонов через Telegram сообщил о выявлении и обезвреживании украинского беспилотника. Беспилотный аппарат был успешно нейтрализован с привлечением систем радиоэлектронной борьбы. Артамонов подчеркнул отсутствие жертв и повреждений инфраструктуры в результате инцидента.

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В параллельном контексте, жителей другого района Белгорода были эвакуированы из-за наличия неразорвавшихся снарядов. Информация уточнялась, что в микрорайоне Улитка были обнаружены два неразорвавшихся боеприпаса.

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Неотложность решения событий в регионе также подчеркнута вызовом в ООН к защите мирного населения после ударов по Белгороду, произошедших 3 января.