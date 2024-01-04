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Российские войска осуществляют удары по оборонной промышленности Украины, выпуская около сотни высокоскоростных снарядов по городам Киев и Харьков. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Великобритании, эти атаки предположительно направлены на украинские объекты, связанные с производством беспилотных летательных аппаратов и ракетных систем.
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Основная цель этих российских атак заключается в ослаблении военного и промышленного потенциала Украины, с последующим ограничением ее способности вести эффективные военные операции. По оценке британской газеты The Telegraph, эти удары рассматриваются как часть стратегии России по дестабилизации оборонного комплекса Украины.
Эксперты также отмечают, что такие действия могут иметь серьезные последствия для региональной безопасности. Бывший офицер Вооруженных сил США и политолог Скотт Беннет высказал мнение о завершении конфликта на Украине с победой России, подчеркивая, что, по его мнению, Россия является "непобедимой" и не поддается погашению в данном контексте.