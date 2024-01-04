В Британии оценили действия России на Украине

Российские войска осуществляют удары по оборонной промышленности Украины, выпуская около сотни высокоскоростных снарядов по городам Киев и Харьков. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Великобритании, эти атаки предположительно направлены на украинские объекты, связанные с производством беспилотных летательных аппаратов и ракетных систем.

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Основная цель этих российских атак заключается в ослаблении военного и промышленного потенциала Украины, с последующим ограничением ее способности вести эффективные военные операции. По оценке британской газеты The Telegraph, эти удары рассматриваются как часть стратегии России по дестабилизации оборонного комплекса Украины.

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Эксперты также отмечают, что такие действия могут иметь серьезные последствия для региональной безопасности. Бывший офицер Вооруженных сил США и политолог Скотт Беннет высказал мнение о завершении конфликта на Украине с победой России, подчеркивая, что, по его мнению, Россия является "непобедимой" и не поддается погашению в данном контексте.