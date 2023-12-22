В Госдуме призвали разрешить военным заселяться в отели без паспорта

Депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по туризму, Сергей Кривоносов, выступил с предложением изменить законодательство, разрешив военнослужащим заселяться в гостиницы и отели без предъявления паспорта в период специальных военных операций (СВО). Это инициатива возникла после инцидентов, связанных с отказом гостиниц Ростовской области принимать военнослужащих из-за отсутствия у них паспортов.

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Кривоносов подчеркнул, что необходимо урегулировать правовую ситуацию так, чтобы военный билет мог заменять паспорт при заселении в гостиничные учреждения на всём протяжении СВО. Ранее стало известно о случаях отказа отелей, включая "Амакс" и "Добрыня", принимать военнослужащих даже на короткий срок, что вызвало обострение вопроса об обслуживании военнослужащих в средствах размещения в условиях военных действий.