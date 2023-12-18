В Финляндии организовали митинг против закрытия границы с Россией

В Лаппеенранте, финском городе, произошла масштабная акция протеста, организованная в ответ на решение закрыть границу с Россией. Мероприятие собрало примерно 50-60 участников, преимущественно россиян, проживающих в Финляндии и обладающих гражданством обеих стран.

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Участники митинга, в числе которых преимущественно российские граждане с двумя паспортами, выразили свою озабоченность и протест в отношении действий Финляндии и НАТО, в частности, связанных с закрытием границы. Одна из участниц, Маржан Какимова, высказала мнение, что сложившаяся ситуация является следствием действий Финляндии и НАТО, а не обусловлена решениями российских беженцев.

Екатерина Марова, организатор мероприятия, подчеркнула перед журналистами, что закрытие восточной границы может создать серьезные трудности для тех людей, у которых имеются паспорта и Финляндии, и России. Она также добавила, что данное решение может повлечь за собой значительные проблемы для многих людей, нарушив обычный порядок их перемещения между двумя странами.

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В то время как участники акции выражают свою обеспокоенность и несогласие, финские пограничники предварительно оценивают ситуацию на главном пограничном переходе Ваалимаа, считая ее спокойной, несмотря на введенные меры по закрытию границы с Россией.