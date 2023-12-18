Путин назвал предательством попытки нарушить межнациональное согласие

В своем выступлении на съезде «Единой России», президент России, Владимир Путин, остро осудил попытки разрушения межнационального согласия, окрестив их актами предательства в отношении родины. Эти высказывания прозвучали в ходе трансляции мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

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Глава государства выразил убеждение в том, что попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное и гражданское согласие становятся преступным деянием в контексте российской действительности. "Это предательство и преступление против России", подчеркнул президент, акцентируя важность сохранения единства и солидарности в обществе.

В дополнение к этому Путин высказал убеждение, что Россия успешно справляется с внешними вызовами благодаря последовательному укреплению суверенитета. Он подчеркнул, что эта стратегия применяется в различных сферах, включая политику, общество, экономику, образование и культуру. Президент подчеркнул важность постоянного движения по пути укрепления суверенитета, как ключевого фактора для эффективного противостояния внешним вызовам и сохранения национальных интересов.

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В предшествующем выступлении президент также рассмотрел тему суверенитета страны, подчеркнув, что Россия не может и не согласится стать кем-то еще, отметив, что суверенитет не является предметом торга и не будет отдан "в обмен на колбасу".