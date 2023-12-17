Глава Дагестана высказался о возобновлении рейсов из Тель-Авива

Сергей Меликов, глава Республики Дагестан, высказал свои мысли относительно возобновления авиарейсов между Тель-Авивом и Махачкалой. В интервью агентству РИА Новости он отметил, что окончательное решение о возобновлении рейсов зависит от Росавиации.

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"Пока не знаю. Это решение Росавиации", — подчеркнул руководитель республики, добавив, что ему неизвестно, когда подобное решение может быть принято.

В конце октября прошлого года авиакомпания Red Wings прекратила регулярные рейсы между Дагестаном и Израилем после инцидента в аэропорту Махачкалы. Компания заявила, что рейсы в Тель-Авив будут осуществляться только из Москвы и Сочи.

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Вечером 29 октября произошел инцидент, когда сотни агрессивных людей ворвались в аэропорт Махачкалы. Причиной стали прибывшие рейсы из Тель-Авива. Толпа проводила обыски и искала людей, прилетевших из Израиля. Инцидент привел к пострадавшим — 20 человек. Впоследствии глава Дагестана отметил, что события в Махачкале произошли из-за недостатка информации среди населения.