Российские средства ПВО сбили три самолета ВСУ

В течение последних суток силы противовоздушной обороны России доложили об успешных операциях в рамках конфликта с Вооруженными силами Украины (ВСУ). По информации, предоставленной Министерством Обороны России, за этот период были сбиты два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 ВСУ.

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Согласно официальному заявлению, инциденты произошли в районах населенных пунктов Елизаветовка Николаевской области, а также в Дружовке и Доброполье Донецкой народной республики (ДНР). Не только воздушные средства были подвергнуты атакам, но и системы залпового огня HIMARS, а также управляемые авиабомбы JDAM американского производства были успешно перехвачены.

Также стоит отметить, что ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о стрелковом бое на границе с Украиной. Согласно его заявлению, бой развернулся у села Теребрено Краснояружского района. Губернатор заверил, что все профильные ведомства следят за ситуацией и поддерживают контроль над обстановкой.

В дополнение к вышеуказанным событиям, 16 декабря беспилотник ВСУ атаковал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Известно, что в результате атаки было сброшено взрывное устройство, что привело к ранению пассажира автомобиля «Газель», находившегося в зоне взрыва.

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Ситуация на границе остается напряженной, и силы обороны продолжают принимать меры для обеспечения безопасности на территории.