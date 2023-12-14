МИД РФ приравнял взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине

Глава российской делегации в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, Константин Гаврилов, выразил беспокойство относительно возможного применения истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии в рамках украинского конфликта. Он подчеркнул, что в случае использования этих военных самолетов, переданных Украине, с авиабаз этих стран-членов НАТО, Россия рассматривает это как участие в конфликте на Украине и готова предпринять соответствующие меры.

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Гаврилов также отметил, что при повреждениях аэродромной инфраструктуры Украины эти истребители могут выполнять задачи с авиабаз в указанных странах. Он предупредил, что Москва решительно реагирует на подобные действия и готова принять ответные меры.

На форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Гаврилов подчеркнул, что США и их союзники продолжают создавать угрозы на западных границах России. Он указал на то, что агрессивный характер их политики уже не скрывается за заявлениями об исключительно оборонительной направленности военных доктрин.

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Глава делегации также подчеркнул, что в доктринах стран Североатлантического альянса закреплены стремления к глобальному и региональному доминированию, которые планируется достичь с привлечением военной силы. Представитель НАТО, Мирча Джоанэ, ранее объявил о поставках Украине нескольких истребителей F-16 со стороны нескольких стран-членов альянса.