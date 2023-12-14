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В течение ближайших двух недель в Верховной раде Украины появится законопроект о военной мобилизации, который уравнивает положение мужчин и женщин в военном контексте. Об этом сообщила Марьяна Безугла, депутат украинского парламента, через свой аккаунт в социальной сети Facebook.
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Политик подчеркнула, что предложенная инициатива предусматривает равные возможности для обоих полов и сохраняет специальные условия для женщин, предоставляя им уникальное право на отсрочку и освобождение от военной службы при беременности. Безугла также отметила, что беременные женщины не будут подлежать призыву на фронт.
"Кроме того, мы планируем включить декретный отпуск как опцию для отсрочки и увольнения как для женщин, так и для мужчин по их выбору", - добавила она.
Депутат также подчеркнула, что женщины будут иметь возможность добровольно выбирать военные специальности, включая службу в штурмовых подразделениях.
"В случае семей военнослужащих с одним или двумя детьми, один из супругов получит право на отсрочку и увольнение. При наличии троих и более детей - оба. Также предусмотрено, что при рождении третьего ребенка у мужчины-служащего будет право на увольнение", - добавила Безугла.