В Белом доме назвали условие участия американцев в конфликте с Россией

В соответствии с высказыванием Джона Кирби, координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома, возможный отказ США от финансовой поддержки Украины может вынудить американцев вступить в конфликт с Россией, основываясь на обязательствах перед союзниками по НАТО. В ходе интервью с CNBC Кирби выразил опасения относительно потенциальных последствий, предупреждая, что отказ от поддержки Украины может привести к более масштабному конфликту на европейском континенте. Он подчеркнул, что несмотря на затраты на помощь Украине, отказ может стать более дорогостоящим, включая возможное вовлечение в более крупный военный конфликт. Кирби также отметил, что Россия, по его мнению, угрожает некоторым странам альянса своей агрессивной риторикой, и после поражения Украины в Европе может разразиться новый конфликт. В случае подобного развития событий, согласно представителю Белого дома, США будут вынуждены участвовать в военных действиях в соответствии с обязательствами по пятой статье устава НАТО.

реклама

Дополнительно, Кирби сообщил, что США планируют предоставить Украине два пакета военной помощи до конца текущего года, однако после этого Вашингтон исчерпает свои ресурсы. Он подчеркнул, что финансовая помощь будет доступна всего лишь две недели, после чего потребуется дополнительное финансирование.