реклама
Кабмин Великобритании анонсировал учреждение нового органа, ответственного за контроль за соблюдением санкций в отношении России частными компаниями, как передает ТАСС.
реклама
Согласно информации от министерства по делам бизнеса и торговли королевства, новое подразделение, известное как Служба имплементации торговых санкций (OTSI), обладает расширенными полномочиями. Среди них — возможность налагать штрафы на предприятия, нарушающие законодательство, а также передача уголовных дел на рассмотрение в Управление по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC).
Планируется, что начало работы OTSI назначено на начало 2024 года. Его задачей будет наблюдение за деятельностью компаний, которые могут стремиться избежать санкций, например, путем экспорта продукции через посреднические страны.
В ответ на введение новых санкций в отношении двух россиян, предположительно связанных с хакерской группировкой, посла России Андрея Келина 7 декабря пригласили на консультации в Министерство иностранных дел Великобритании.