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В городе Сыктывкаре спасатели успешно справились с потушением пожара в жилом доме, где возгорание охватило площадь 400 квадратных метров. Информация о происшествии поступила из официального Telegram-канала МЧС России.
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Согласно последним данным, процесс тушения начался вечером 10 декабря. На данный момент нет информации о пострадавших. Огонь, который вспыхнул на балконах с пятого по восьмой этаж, привел к эвакуации шести человек.
На месте происшествия трудятся 56 специалистов и задействовано 15 единиц техники от МЧС России.
Важно отметить, что ранее в Москве произошел пожар в квартире на улице Библиотечной, инициированный китайской гирляндой, подвешенной на шторе. Инцидент, случившийся 3 декабря на 10-м этаже дома, завершился трагедией: спасатели не смогли спасти двух детей, а также 48-летнего отца, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.