«Калашников» начал поставки комплектов «Стрелок»

В российские войска стартовали поставки инновационных комплектов боевого снаряжения под названием "Стрелок", разработанных ведущим концерном "Калашников". По информации, полученной из ТАСС, планы концерна включают в себя отгрузку 25 тысяч комплектов заказчику до конца 2023 года.

реклама

Новое снаряжение представляет собой современное решение в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. В его состав входит высокотехнологичный бронежилет "Корсет плюс" класса защиты Бр5, оборудованный системой распределения веса. Комплект также включает модули дополнительной защиты, подсумки, 30-литровый рюкзак и транспортировочную сумку.

В апреле текущего года "Калашников" также объявил о запуске серийного производства противоосколочных одеял, способных предотвращать до 90% осколков боеприпасов.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Эти новости подчеркивают стремление российских военных к использованию передовых технологий и современного оборудования, обеспечивая высокий уровень защиты и эффективности для военнослужащих в полевых условиях. Компания "Калашников" продолжает укреплять свою репутацию в инновационном разработке и поставке высококачественного военного оборудования.