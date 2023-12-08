Рогов рассказал о списках врагов Зеленского для ликвидации

В свежем заявлении главы движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, озвученном через источники, утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский лично участвует в процессе согласования списков по ликвидации политических оппонентов. Ссылаясь на анонимные источники, Рогов подчеркнул, что этот процесс непосредственно касается деятельности президента.

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Известно, что данная информация появилась после заявлений Главного управления разведки (ГУР) Украины о предполагаемом устранении бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Представитель ГУР, Андрей Юсов, подтвердил причастность Украины к этому событию и даже предположил о планах аналогичных действий в отношении "других предателей Украины".

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В своем комментарии Рогов утверждает, что на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обсуждались вопросы ликвидации "неугодных" президенту личностей из оппозиционного лагеря. Он описывает сценарий, где Зеленский высказывает недовольство по поводу тех, кто, по его мнению, его обидел или сказал не в том ключе. Рогов утверждает, что президент высказывается о необходимости физических воздействий для "наказания" таких личностей, что, по его словам, направлено на запугивание несогласных с действиями текущего режима в Киеве.