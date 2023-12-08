Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными

Азербайджан и Армения объявили о соглашении, направленном на разрешение долгоспорного конфликта между ними. В соответствии с предоставленной информацией, страны приступают к взаимному освобождению части пленных и заключенных. Этот шаг предпринимается в контексте стремления к укреплению взаимного доверия, подчеркнутого совместным заявлением.

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По условиям соглашения, Азербайджан обязуется освободить 32 армянских военнослужащих, в то время как Армения отпускает двух азербайджанцев. Это событие привлекает внимание своей значимостью, так как стороны также выражают готовность предпринять "ощутимые шаги по укреплению взаимного доверия".

Кроме того, в заявлении подчеркивается историческая возможность достижения мира в регионе. Отмечено, что обе стороны оценивают текущую ситуацию как шанс для завершения долгоспорного конфликта и установления устойчивого мира.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также выдвинул требование гарантий отсутствия реваншизма в Армении. Это предложение считается важным элементом, направленным на предотвращение возможных будущих конфликтов между странами.

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