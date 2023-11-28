Российские войска продвинулись к северу от Авдеевки

Telegram-канал "Иди и смотри" предоставил детальные сведения о продвижении российских войск к северу в районе Авдеевки в ходе специальной военной операции. Интенсивные бои, согласно каналу, разгораются вблизи коксохимического завода, и, пока Министерство обороны России не комментирует эту информацию, ситуация остается напряженной.

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Согласно отчетам "Иди и смотри", российские военные силы укрепляют свои позиции к югу от Авдеевки, в промышленной зоне, тогда как Вооруженные силы Украины предпринимают меры по перемещению резервов в населенный пункт.

Эксперт из "Комсомольской правды" Виктор Баранец высказал свое мнение о том, что взятие Авдеевки российскими войсками станет значительным моральным ударом для украинских властей и военных. Он подчеркнул, что это может повлиять на ход всей спецоперации, отметив, что ни один украинский опорный пункт не сопротивлялся столь продолжительное время, как в случае Авдеевского направления. Территория, по мнению Баранеца, обладает стратегическим значением, предоставляя возможность достичь агломераций Краматорска и Смоленска.

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Военный корреспондент Александр Коц подчеркнул, что захват промышленной зоны в Авдеевке имеет ключевое значение с психологической точки зрения, являясь переломным моментом. Он пояснил, что на данном участке всегда велась напряженная "позиционная борьба".