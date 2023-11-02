Карты UnionPay российского банка перестанут работать за рубежом из-за санкций

Карты, выпущенные банком "Русский стандарт" с привязкой к платежной системе UnionPay, больше не будут действительными за границей с 3 ноября. Это произошло из-за включения банка "Русский стандарт" в санкционные списки США. Об этом сообщается в официальном заявлении банка, где также выразили сожаление в связи с этой ситуацией.

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Санкции против "Русского стандарта" и ряда других российских банков, а также компаний были введены Министерством финансов США 2 ноября. Кроме того, в этот санкционный список была включена даже Санкт-Петербургская биржа.

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Необходимо отметить, что подобная ситуация не является уникальной. Ранее в этом году, карты UnionPay банка "Тинькофф" перестали работать за пределами России из-за санкций, введенных США и Канадой. Пользователям было рекомендовано позаботиться о снятии наличных средств в ближайшее время, чтобы избежать неудобств в международных платежах.