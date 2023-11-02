На Украине журналиста Time обвинили в дезинформации

Известный журналист издания Time, Саймон Шустер, оказался под огнем критики после публикации статьи, в которой содержатся сомнительные сведения и субъективные оценки. Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) обвинил Шустера в создании негативного образа Украины.

реклама

В официальном заявлении СНБО подчеркивается, что автор статьи, Саймон Шустер, проработал более 15 лет в России и Украине. Ведомство утверждает, что его материал пропитан "пророссийскими нарративами", которые искажают реальные события.

Кроме того, Шустера обвиняют в негативных комментариях относительно событий, связанных с государственным переворотом на Украине в 2014 году, а также в критике украинских неонацистских вооруженных группировок.

Ранее издание The Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский вернулся из поездки в США с чувством разочарования и недовольства. Согласно информации издания, украинский лидер ощутил себя преданным союзниками, которые не предоставили ему необходимой поддержки в конфликте с Россией.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



