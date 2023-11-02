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NataVd
В СНБО Украины разозлились на журналиста Time Шустера за статью о Зеленском
На Украине журналиста Time обвинили в дезинформации

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Известный журналист издания Time, Саймон Шустер, оказался под огнем критики после публикации статьи, в которой содержатся сомнительные сведения и субъективные оценки. Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) обвинил Шустера в создании негативного образа Украины.

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В официальном заявлении СНБО подчеркивается, что автор статьи, Саймон Шустер, проработал более 15 лет в России и Украине. Ведомство утверждает, что его материал пропитан "пророссийскими нарративами", которые искажают реальные события.

Кроме того, Шустера обвиняют в негативных комментариях относительно событий, связанных с государственным переворотом на Украине в 2014 году, а также в критике украинских неонацистских вооруженных группировок.

Ранее издание The Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский вернулся из поездки в США с чувством разочарования и недовольства. Согласно информации издания, украинский лидер ощутил себя преданным союзниками, которые не предоставили ему необходимой поддержки в конфликте с Россией.

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