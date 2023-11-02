США расширили санкции против российских банков

Сегодня Соединенные Штаты объявили о новых санкциях, затрагивающих несколько российских компаний и банков. Это решение было принято американским Министерством финансов и вызвало большой резонанс.

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В список ограничений попали такие ведущие игроки российской экономики, как Почта Банк, Русский стандарт, Хоум Кредит, АФК Система, ВБРР, ХКФ Банк и «Арктик СПГ 2». Кроме того, Санкт-Петербургская биржа также оказалась на прицеле санкций. Реакция на рынке была негативной, и акции некоторых из этих компаний снизились в цене, включая акции АФК Система, которые упали более чем на три процента.

Замечательно, что помимо собственно российских компаний, санкции коснулись и других организаций, таких как луксембургский East West United Bank, сингапурская Sistema Asia Pte, а также фонд "Система Смарттех". Власти США связали эти структуры с АФК Система.

Эти санкции охватывают не только Россию. Более 190 компаний из стран, включая ОАЭ, Китай, Монголию, Швейцарию, Турцию, Люксембург и другие, также подверглись ограничениям. Кроме того, санкции затронули 37 физических лиц, включая заместителей главы Минпромторга России Алексея Беспрозванных и Виктора Евтухова.

Сегодня же американское Министерство торговли объявило о введении экспортных ограничений в отношении 13 российских компаний и одной фирмы из Узбекистана. Среди затронутых компаний оказалась российская компания "Аэроскан", головная организация которой, ZALA Aero, специализируется на производстве барражирующих боеприпасов и беспилотников "Ланцет".

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Эти новости вызывают серьезную тревогу в мировом экономическом сообществе и будут иметь долгосрочные последствия как для России, так и для других стран.