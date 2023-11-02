В МИД России оценили встречу секретаря Совбеза Армении с главой офиса Зеленского

Встреча между секретарем Совета безопасности Армении, Арменом Григоряном, и главой офиса президента Украины, Андреем Ермаком, вызвала недовольство среди российских дипломатов, что существенно ослабляет союзные отношения между Москвой и Ереваном. По мнению Марии Захаровой, официального представителя Министерства иностранных дел России, эта встреча является ярким проявлением антироссийских настроений и вызывает беспокойство в российской столице.

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"Ереван должен быть особенно бдительным и понимать, что подобные контакты с лицами, выражающими агрессивное отношение к России, могут иметь негативные последствия. Здесь нет места для другой интерпретации", - подчеркнула Захарова.

По мнению российского МИД, данную встречу можно рассматривать как явное демонстративное проявление антироссийских настроений со стороны армянского руководства. Этот факт лишний раз подчеркивает разрушение союзных отношений со стратегическим партнером.

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Встреча между Арменом Григоряном и Андреем Ермаком состоялась 30 октября на Мальте, где обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами. Армен Григорян также был благодарен за свое участие в обсуждении так называемой украинской формулы мира.