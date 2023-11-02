Песков прокомментировал запуск США ракеты над Тихим океаном

Соединенные Штаты уведомили Российскую Федерацию о проведении ракетного запуска над Тихим океаном. Тем не менее, официальные представители в Кремле пока не делают официальных комментариев к этому инциденту. Эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как сообщает агентство РИА Новости.

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Песков подчеркнул, что такие ракетные запуски требуют официального уведомления через установленные каналы, и в данном случае Россия получила соответствующее уведомление. Российская сторона также подчеркнула свою готовность к соблюдению аналогичных протоколов.

Предварительно известно, что американская ракета Minuteman III была запущена в небе над Тихим океаном. Однако во время полета возникли технические неполадки, в результате чего самими американскими военными пришлось уничтожить ракету.

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Этот инцидент привлек внимание обеих стран и может иметь последствия для международной безопасности.