ФСО проведет трехдневные учения на территории администрации президента

Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) объявили о плановых трехдневных тактико-специальных учениях, которые пройдут в Москве с 1 по 3 ноября. В рамках этих учений акцент будет сделан на охраняемых объектах, включая администрацию президента, правительство и парламент, а также на сотрудничестве с правоохранительными органами и экстренными службами.

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Учения будут включать в себя практическую отработку задач, связанных с служебной деятельностью, и могут предусматривать использование бронированной техники силовиками. Важно отметить, что на данном этапе не планируется введение ограничений для перемещения граждан по указанным территориям.

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В прошлом году аналогичные учения проходили с 25 по 27 октября. Мы будем следить за развитием событий и предоставим вам дополнительную информацию по мере ее поступления.