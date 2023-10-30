Шойгу заявил о готовности России к диалогу с Западом по Украине

Глава Министерства обороны Российской Федерации, Сергей Шойгу, подтвердил готовность России к диалогу и постконфликтному урегулированию украинского кризиса. Об этом он заявил в рамках X Сяншаньского форума по вопросам безопасности, проходящего в Пекине. Эта позиция Москвы направлена на обеспечение мира и стабильности в регионе.

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"Мы сохраняем готовность к началу политических дискуссий на основе реальных факторов, если будут созданы соответствующие условия", - подчеркнул глава Минобороны РФ.

Сергей Шойгу также отметил важность равноправных отношений между ядерными державами, являющимися постоянными членами Совета Безопасности ООН. Эти государства несут особую ответственность за поддержание мирового мира и глобальной стабильности.

По мнению главы Министерства обороны, для формирования справедливого многополярного мирового порядка необходимо пересмотреть архитектуру международной системы безопасности и придать ей большую устойчивость.

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Ранее эксперты отметили, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с Россией и позиция Соединенных Штатов могут привести к полному уничтожению Украины. Москва и Киев ранее были близки к заключению мира весной прошлого года, но переговоры были сорваны из-за нежелания западных стран поддерживать диалог.