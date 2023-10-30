В Ирландии украинцев призвали слезть с пособий и искать работу

Украинские эмигранты в Ирландии призваны активнее встраиваться в местное общество и находить работу, уходя с пособий. С таким обращением выступила медицинский социолог и беженка из Украины Ирина Мажак в интервью для Irish Times.

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Ирина Мажак перебралась в Ирландию в 2023 году и выразила мнение, что средства, выделяемые на пособия для украинцев, могли бы быть лучше использованы для поддержки более уязвимых групп населения. Она призвала украинцев, особенно работоспособных беженцев, активно искать занятия, что способствовало бы их адаптации и улучшило бы экономическую ситуацию в стране.

Кроме того, Мажак подчеркнула важность сохранения пособий для женщин с маленькими детьми и тех, кто действительно нуждается в помощи. Это меры, которые сделают социальную поддержку более целенаправленной и эффективной.

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Важно отметить, что украинские беженцы в Ирландии столкнулись с дополнительными вызовами, такими как фальшивые уведомления о возможной экстрадиции для обязательной службы в Вооруженных силах страны, которые были разосланы от лица министерства юстиции Ирландии.