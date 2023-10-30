В Китае рассказали об опасности конфликта с США

Бывший посол Китая в США, Цуй Тянькай, предостерегает от катастрофических последствий возможного конфликта между Вашингтоном и Пекином. Он выразил глубокие опасения по этому поводу в интервью РИА Новости, подчеркивая важность совместных усилий обеих стран для предотвращения потенциального кризиса.

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Эксперты также поддерживают мнение Цуй Тянькай. Бывший госсекретарь Соединенных Штатов, Генри Киссинджер, регулярно предупреждает о необходимости избегать конфликтов и конфронтаций. Он подчеркивает, что разумные руководители обеих стран должны действовать активно, чтобы избежать возможных последствий для мировой стабильности.

Цуй Тянькай подчеркнул, что бездействие не является вариантом. Он заявил: "Просто ожидать и не предпринимать действий, вероятно, приведет к результатам, которых никто не желает".

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Министерство иностранных дел Китая также выразило опасения относительно сложностей в организации встречи между руководителями Китая и США. Глава ведомства Ван И подчеркнул, что подготовка к диалогу между Джо Байденом и Си Цзиньпином в Сан-Франциско представляет серьезные вызовы.