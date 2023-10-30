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Согласно предварительной информации, Силы Черноморского флота России успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Украины над акваторией Севастополя. Этот инцидент был объявлен губернатором города Михаилом Развожаевым в его официальном Telegram-канале.
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Согласно представленным данным, нарушители попытались атаковать акваторию Черного моря с помощью беспилотных летательных аппаратов, но Силы Черноморского флота смогли успешно пресечь эту атаку.
Как сообщалось ранее, 24 октября губернатор Михаил Развожаев также информировал о том, что средства радиоэлектронной борьбы в Севастополе успешно перехватили украинский беспилотный летательный аппарат. Эта реакция пришла после появившихся сообщений о предполагаемых "взрывах" и "ракетах" в Севастополе. Военные же уточнили, что происходившие события были запланированными мероприятиями, включая использование реактивных бомбометов.
Ранее также была заявлена информация о том, что система противовоздушной обороны России сбила разведывательный беспилотник Вооруженных Сил Украины, и следует отметить, что украинский БПЛА наблюдал за безопасностью зернового терминала 26 октября.