Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки беспилотников

Согласно предварительной информации, Силы Черноморского флота России успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Украины над акваторией Севастополя. Этот инцидент был объявлен губернатором города Михаилом Развожаевым в его официальном Telegram-канале.

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Согласно представленным данным, нарушители попытались атаковать акваторию Черного моря с помощью беспилотных летательных аппаратов, но Силы Черноморского флота смогли успешно пресечь эту атаку.

Как сообщалось ранее, 24 октября губернатор Михаил Развожаев также информировал о том, что средства радиоэлектронной борьбы в Севастополе успешно перехватили украинский беспилотный летательный аппарат. Эта реакция пришла после появившихся сообщений о предполагаемых "взрывах" и "ракетах" в Севастополе. Военные же уточнили, что происходившие события были запланированными мероприятиями, включая использование реактивных бомбометов.

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Ранее также была заявлена информация о том, что система противовоздушной обороны России сбила разведывательный беспилотник Вооруженных Сил Украины, и следует отметить, что украинский БПЛА наблюдал за безопасностью зернового терминала 26 октября.