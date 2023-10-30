Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
В зоне СВО создан первый отряд саперов, минирующих местность с помощью дронов
В зоне СВО появился первый спецбатальон дронщиков-минеров

реклама

В ходе специальной военной операции на Украине был сформирован уникальный российский спецбатальон, специализирующийся на применении беспилотных летательных аппаратов в саперной работе. Он был создан на базе инженерной бригады Южного военного округа. Об этом информирует начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО, известный под псевдонимом "Сотый".

реклама

Согласно "Сотому", батальон включает в себя квалифицированных специалистов, готовых к выполнению разнообразных задач. Они используют современные беспилотники для минирования местности, проведения разведки, а также уничтожения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.

Замкомандир взвода специализированного минирования, известный как "Ангел", отметил, что их подразделение использует стандартные боеприпасы, специально разработанные для каждого беспилотного летательного аппарата.

Помимо этого, ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) разработали специальное устройство для удаленного обезвреживания боеприпасов.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
52
Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
1
Истребитель F-35B впервые начал летать в "режиме зверя"
4
Детали нового сезона «Воспламенение» королевской битвы Apex Legends: новый герой, единый прогресс для ПК и консолей и многое другое
+
Blue Origin представила макет прототипа лунного корабля Blue Moon
+
Участники CW ITP рассказали, какое вооружение появится у истребителей 6-го поколения
+
Stars and Stripes: идущий к Израилю авианосец США заметили в Средиземном море
2
В России создали технологию, позволяющую одновременно контролировать до 500 000 дронов
+
Показан компьютер с восемью картами NVIDIA RTX и двумя процессорами AMD EPYC за 135 тыс. долларов
11
Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
2
Alan Wake 2 полностью неиграбельна на устаревших и слабых видеокартах
21
В современных играх бюджетная Radeon RX 6400 начинает обходить GeForce GTX 1080 Ti более, чем на 70%
17
ОДК-Климов (Ростех) изготовит двигатели ВК-650В для испытаний Ansat
+
Ещё один авианосец США вошел в Средиземное море и направляется к берегам Израиля
+
Западные эксперты считают, что вокруг Авдеевки уже начинает затягиваться удавка
3
Окончательные характеристики камеры Galaxy S24 Ultra демонстрируют изменения, внесенные Samsung
2
19fortyfive: ВСУ оказались в тупике разочарований и больших потерь, но ещё имеют надежду на прорыв
+
ТГ-канал "Русская весна": Падение Авдеевки не за горами и ВСУ морально готовятся к этому
4
Южнокорейский концерн продемонстрировал новую перспективную БМП AS-21 Redback
2

Популярные статьи

Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
22
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
8
Учимся выводить деньги с кошелька Steam
5
Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
5
Квантовые технологии для истребителей, ракет и другого оружия будущего - подробности проекта CW ITP
2
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
5
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
70
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
16
О прообразе американского самолёта-разведчика SR-71, спроектированный в СССР
2

Сейчас обсуждают

Apsheronsky tchai
12:09
Петушок, весь мир видел репортажи CNN и BBC. Животные вида хохол обыкновенный может не помнить, а люди помнят.
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Апшеронский скакел
12:08
Там галоперидол принимается в максимальной дозе
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Umid Xaydarov
12:08
бомбила ещё как. у меня сестра с Селидово. я ей верю а не этому лысому который предаль народ
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Апшеронский скакел
12:07
Убогий, по твоим ссылкам никто тут переходить не собирается, тебе сколько раз это повторять!? Никто не читает твои опусы длиннее нескольких слов! Тебе ставят минусы на автомате, хоть миллион акков соз...
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Truth Sееker
12:07
"Я тут давно зарегистрирован. Редко пишу комментарии" Я уже заметил по дизам :D
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Александр Дедок
12:07
автор не отличает мегабиты в секунду от мегабайт в секунду. 600 мегабит в секунду это всего-навсего 72,5 мегабайт в секунду.
Губернатор Севастополя Развожаев: над акваторией ЧФ России отбивает атаку БПЛА
Dex
12:06
А эта студия сделала хоть один перевод? Имхо, обычный разводняк.
Студия GamesVoice начала сбор средств на создание русского дубляжа Alan Wake 2
Смирнов Колян
12:05
Я тут давно зарегистрирован. Редко пишу комментарии. Вот это видео ты уже третий раз выкладываешь. А другие твои видосы раз по десять повторяешь. У тебя болезнь какая ?
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Truth Sееker
12:05
Да и вообще все это фейк, нейросеть виновата xD
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Umid Xaydarov
12:04
их нет смысла смотреть. им пендосы заплатили и они будет говорить что угодно лишбы нанести вред росии. дай не иноагента- посмотрю
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем