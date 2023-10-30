В зоне СВО появился первый спецбатальон дронщиков-минеров

В ходе специальной военной операции на Украине был сформирован уникальный российский спецбатальон, специализирующийся на применении беспилотных летательных аппаратов в саперной работе. Он был создан на базе инженерной бригады Южного военного округа. Об этом информирует начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО, известный под псевдонимом "Сотый".

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Согласно "Сотому", батальон включает в себя квалифицированных специалистов, готовых к выполнению разнообразных задач. Они используют современные беспилотники для минирования местности, проведения разведки, а также уничтожения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.

Замкомандир взвода специализированного минирования, известный как "Ангел", отметил, что их подразделение использует стандартные боеприпасы, специально разработанные для каждого беспилотного летательного аппарата.

Помимо этого, ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) разработали специальное устройство для удаленного обезвреживания боеприпасов.

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