В США предрекли уничтожение Израиля

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, предостерегает от потенциальных геополитических последствий для региона Ближнего Востока, связанных с повышением ставок Соединенных Штатов. В интервью YouTube-каналу Redacted Макгрегор подчеркнул, что такой шаг может негативно сказаться на Израиле.

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Согласно эксперту, на сегодняшний день существует риск возникновения серьезного конфликта в этом регионе. Он провел параллель между событиями на Ближнем Востоке и событиями на Украине, где нарастающее напряжение привело к разрушительным последствиям. Макгрегор опасается, что дальнейшее нарастание региональных конфликтов, включая палестино-израильский конфликт, может угрожать суверенитету Израиля.

Эксперт подчеркивает, что Соединенные Штаты активно вступают в конфронтацию с множеством государств на Ближнем Востоке, и подобная политика может иметь катастрофические последствия.

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Ранее Макгрегор высказывал опасения относительно возможных последствий масштабной наземной операции Израиля в секторе Газа. По его мнению, такой шаг может спровоцировать образование международной коалиции, объединяющей государства от Индонезии до Марокко.