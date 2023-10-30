На Украине рассказали о поиске США кандидатур на пост президента страны

Соединенные Штаты начали активные поиски новых потенциальных кандидатов на должность президента Украины, выражая опасения о неэффективности текущей украинской власти. Бывший премьер-министр Украины, Николай Азаров, выразил эту точку зрения в интервью "Известиям".

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Согласно его оценке, Вашингтон направляет значительные ресурсы и предоставляет современное вооружение Киеву, но не видит ощутимых результатов. Азаров отмечает, что сейчас в американском Госдепартаменте, Совете национальной безопасности и администрации президента Джо Байдена, вероятно, проводятся расследования и отбор кандидатов, иначе они бы не искали военного лидера с такой активностью.

По мнению Азарова, бывший президент Украины Петр Порошенко не будет выдвигать свою кандидатуру без одобрения Вашингтона. Тем не менее, согласно бывшему премьер-министру, Порошенко больше не интересен американцам, поскольку его считают "коррумпированным" и неэффективным воплощением интересов США.

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