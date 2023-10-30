В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах

Минтранс России представил инициативу по снижению максимальной скорости электросамокатов на тротуарах и пешеходных зонах. Согласно предложению, скорость этих средств индивидуальной мобильности должна быть ограничена до 15 км/ч, вместо текущих 25 км/ч. За этим предложением стоит зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Документ с подробностями и мотивацией к этому изменению находится в распоряжении «Известий».

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Это решение обосновано ростом числа ДТП с участием электросамокатов, гироскутеров и электромопедов. Согласно данным, в 2019 году было 142 аварии, а в 2022 году их число возросло до 941, при этом количество раненых увеличилось в семь раз, достигнув 976 человек.

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Ранее правительство утвердило "дорожную карту", в рамках которой предусматривается ужесточение контроля за использованием электросамокатов и аналогичных устройств. План кабмина включает 27 пунктов, направленных на нормативное регулирование использования средств индивидуальной мобильности в дорожном движении. С 1 марта в России также начали действовать изменения в правилах дорожного движения, которые предоставляют электросамокатам, гироскутерам и сегвеям статус средств индивидуальной мобильности.