В ДНР нашли застреленной семью из девяти человек

В частном доме в городе Волноваха, Донецкая народная республика (ДНР), была обнаружена трагедия: застрелена девятичленная семья, включая двоих детей. Эту информацию распространил Следственный комитет (СК) России через свой Telegram-канал.

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Следствие уже началось, и уголовное дело было возбуждено. Соседи семьи, как сообщают "Известия", утверждают, что родственники собрались вместе для праздника, и семью считали счастливой. Согласно информации, полученной от источника РЕН ТВ, тела обнаружили в разных комнатах, лежащими в постели.

Издание "Baza" в Telegram-канале сообщило, что ночью жители дома вступили в конфликт с неизвестными лицами, представленными в форме.

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Ранее Верховный суд ДНР приговорил Алексея Фиклинца, снайпера отдельного отряда специального назначения "Азов" (организация, запрещенная в России как террористическая), к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима за расстрел мирного жителя. По версии следствия, в марте 2022 года Фиклинец, находясь на боевой позиции на одной из улиц Мариуполя, заметил мирного жителя и выстрелил в него из автомата.