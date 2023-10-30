В США модернизируют главную ядерную бомбу

Пентагон объявил о решении Соединенных Штатов модернизировать свою основную атомную бомбу B61, при этом не увеличив общее количество ядерных боеприпасов в своем арсенале, согласно сообщению РИА Новости.

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Согласно заявлению, ядерную бомбу ВB61 планируется обновить до варианта B61-13 после одобрения соответствующего финансирования Конгрессом. Новая модификация заменит часть старых В61-7 в арсенале и обеспечит аналогичную мощность при более высоких стандартах безопасности и точности, сравнимых с самой современной модификацией В61-12.

Пентагон подчеркнул, что это решение не связано с какими-либо конкретными международными событиями, но скорее является результатом оценки изменяющейся ситуации в мире в области безопасности.

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Ранее, в рамках стратегического обновления, США успешно провели испытания нового оружия, включая зенитную ракету Standard Missile 6 (SM-6), которая способна поражать как надводные, так и воздушные цели, укрепляя оборонные возможности страны.