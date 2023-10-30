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Израиль направил войска и танки в северную часть сектора Газа, где началась важная военная операция, продолжительность которой может составить до полугода. Эти сведения стали известными благодаря источникам внутри страны, с которыми связывается агентство Bloomberg.
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По данным источников, операция в Газе оценивается в шести недель, но может занять и более длительное время. Официальные представители Израиля подчеркивают, что военное вторжение проводится осторожно и рассмотрены альтернативные подходы, вместо масштабного наступления.
Основная цель операции - полное ликвидирование активности ХАМАС и создание условий для прекращения антиизраильской активности, исходящей из сектора Газа. Кроме того, сообщается, что Израиль испытывает давление со стороны своих союзников, включая США, в целях четкой формулировки целей операции и оценки возможных последствий.
Ранее газета The New York Times (NYT) ссылаясь на американских официальных источников, сообщала о приостановке широкомасштабных планов Израиля по наземной операции в Газе, замене их более ограниченными действиями. Это решение было согласовано с американскими партнерами.