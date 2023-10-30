Медведев ответил на пост Маска про близкое расположение Ирана к базам США

Заместитель председателя Совета безопасности России, Дмитрий Медведев, откликнулся на публикацию американского предпринимателя Илона Маска о близком расположении Ирана к военным базам США. Медведев выразил свою точку зрения в ответе на сообщение Маска, опубликованное на его англоязычной странице в социальной сети X (бывшей Twitter).

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"Точно! Но стоит помнить, что и среди русских есть те, кто может представлять угрозу всему миру. Не забывайте об этом!" - напомнил Медведев.

Ранее, на своей странице, Маск опубликовал карту ближневосточного региона, на которой показано местоположение Ирана, находящегося в непосредственной близости от американских военных баз. В своем сообщении Маск указал: "Иран стремится к войне. Посмотрите, насколько близко они разместили свою страну к нашим военным базам".

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Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Европа, идя на контакт с США, приближается к конечной стадии деградации и вырождения, ставя перед собой задачу стать жестчайшим противником России. Тем не менее, по мнению вице-председателя Совета безопасности, Вашингтон не сможет полностью изолироваться от России, Китая и государств Глобального Юга.