Нетаньяху извинился за пост об отсутствии данных об атаке ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично извинился перед обществом в связи с своими ранее сказанными словами о работе израильских спецслужб в предотвращении атаки, проведенной палестинским движением ХАМАС. Нетаньяху признал свою неправоту и сказал, что высказанные им замечания были неуместными.

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«Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат ЦАХАЛ, которые находятся на фронте и сражаются за дом. Вместе мы победим», — подчеркнул Нетаньяху.

Политический аналитик Ицик Елров в комментарии к посту призвал Нетаньяху рассмотреть возможность ухода в отставку, утверждая, что это было бы наилучшим шагом для обеспечения безопасности страны.

Ранее Нетаньяху удалил из своего аккаунта в социальных сетях заявление, в котором отрицал получение предупреждений о готовящейся атаке со стороны ХАМАС. На самом деле, информация о предупреждениях была верна, и это стало публично признано премьер-министром.

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Этот шаг стал одним из последних событий в долгой серии событий, которые, как предполагают наблюдатели, могут повлиять на политическую карьеру Нетаньяху.