В Германии выпустили манифест для мигрантов о поведении в стране

Издание Bild представило манифест, состоящий из 50 важных пунктов, предназначенных для мигрантов, чтобы они лучше адаптировались в Германии. Документ, названный "Германия, у нас проблема", был опубликован изданием с целью разъяснить мигрантам, как вести себя в этой стране.

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Манифест подчеркивает, что недавние события выявили проблему среди тех, кто "борется с нашим образом жизни." Эти люди, по мнению газеты, поддерживают ненависть и даже пропагандируют запрет на ношение женской одежды, такой как юбки и брюки. Они также пропагандируют радикальные взгляды и пренебрегают законами.

В манифесте содержится 50 пунктов, в которых разъясняется, каким образом мигранты могут интегрироваться в германское общество. Это включает выучивание местного языка, прекращение многоженства и женитьбы на дочерях, а также призыв к толерантности. В частности, в пункте 2 подчеркивается право каждого жителя страны на свободу вероисповедания и сексуальной ориентации.

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В манифесте также установлено, что лицо можно скрывать под маской только в случае карнавала или в связи с мерами по предотвращению коронавируса. Также подчеркивается, что безопасность Израиля является национальным интересом Германии и не подлежит обсуждению.