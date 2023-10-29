Зеленского предупредили о возможной потере союзников в арабских странах

Президент Украины, Владимир Зеленский, признан решительным сторонником Израиля, что вызвало некоторые опасения относительно усиливающегося конфликта с ХАМАС. Эта позиция поставила под сомнение долгосрочные усилия Киева в стремлении получить поддержку арабских и мусульманских стран, особенно в контексте конфликта с Россией, сообщает The Washington Post (WP).

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По мнению газеты, такая пророссийская позиция Зеленского «недальновидна», учитывая, что многие арабские и мусульманские страны видят более тесные связи между Россией и Израилем, чем между Израилем и Украиной. Кроме того, Зеленский не проявил немедленную готовность к защите палестинского гражданского населения в секторе Газа после ответных авиаударов со стороны Израиля, - подчеркивает автор статьи.

Эта ситуация означает дополнительные риски для Украины, так как она вынуждена бороться за внимание мирового сообщества, которое в настоящее время фокусируется на событиях на Ближнем Востоке. Кроме того, Украина сталкивается с конкурирующими запросами на военную поддержку со стороны США, особенно в контексте возражений со стороны республиканцев в Палате представителей в отношении дополнительной помощи Украине, - отмечает WP.

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Ранее журналистка Натали Моррис выразила мнение, что Владимир Зеленский испытывает разочарование из-за уменьшения внимания, уделяемого ему западными политиками и СМИ. В ответ на эту ситуацию, Зеленский, по мнению журналистки, принимает отчаянные шаги, включая обращение к Израилю, предложения о военных действиях в отношении Ирана и обвинения России в конфликте, к которому она не причастна.