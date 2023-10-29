Корабль уже прошел Гибралтар и продолжает свой путь на Ближний Восток

Американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" движется в направлении Израиля, преодолевая Средиземное море. По информации издания Stars and Stripes, корабль уже прошел Гибралтар и продолжает свой путь на Ближний Восток.

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Согласно данным, полученным от наблюдателей и источников в социальных сетях, внимание уделяется входу "Эйзенхауэра" в Средиземное море.

Этот ход американского авианосца связывается с активными усилиями США по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке. Помимо поддержки Израиля, задачей Вашингтона является защита американских военнослужащих, которые подвергаются нападениям в Ираке и Сирии.

Также следует отметить, что в Красном море уже присутствуют десантники, доставленные на корабле Bataan. Их численность оценивается в четыре тысячи человек.

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Ранее ЦАХАЛ сообщил о проведении атаки по 450 целям в секторе Газа. В ходе наступления, также имеющего место на севере сектора, были нанесены удары по противнику с использованием беспилотных аппаратов. В результате ночных боев на севере сектора были ранены два бойца Армии обороны Израиля.