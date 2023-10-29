Рублю предсказали дальнейшее укрепление

Рубль продолжает укрепляться и в ближайшей неделе, что в значительной степени объясняется поддержкой со стороны Центробанка. Об этом заявил финансовый аналитик Владислав Антонов в интервью с информационным агентством "Прайм".

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За прошедшую неделю рубль прирос на практически три процента по отношению к доллару и евро. Антонов утверждает, что на это повлияли три ключевых фактора: приближение окончания налогового периода (который завершится 30 октября), начало действия указа президента о обязательной продаже экспортной выручки и повышение ключевой ставки до 15 процентов.

Согласно мнению эксперта, в следующей неделе российская валюта, вероятнее всего, закрепится в диапазоне 92,5 — 93 рубля за доллар. Антонов также отмечает, что курс рубля традиционно зависит от цен на нефть, санкций и политической обстановки внутри страны.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков предположил, что в перспективе курс отечественной валюты может опуститься до 80 рублей за доллар.

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