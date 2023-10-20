Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной для россиян

С 28 октября на портале "Госуслуги" вводится обязательная двухфакторная аутентификация для всех пользователей. Об этом информирует Минцифра через Telegram.

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Ведомство подчеркивает, что начиная с 28 октября, для всех пользователей вход на портал возможен только при использовании двухфакторной аутентификации. Пользователям, которые ранее использовали пароль для доступа к своему аккаунту, предоставляется возможность однократного входа, чтобы обновить свои данные, такие как номер телефона, и выбрать дополнительный метод обеспечения безопасности.

Тем, кто не настроит второй метод входа, будут предложены варианты дополнительной защиты при последующем посещении портала. Минцифра отмечает, что без установки двухфакторной аутентификации вход в аккаунт на "Госуслугах" будет недоступен.

Пользователям напоминают о трех доступных методах дополнительной защиты: код из СМС, одноразовый код из специального приложения и вход с использованием биометрических данных. Согласно Минцифры, уже 41 миллион человек включили двухфакторную аутентификацию.

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Ранее в октябре было объявлено, что двухфакторная аутентификация станет обязательной на "Госуслугах" для новых пользователей и тех, кто восстанавливает доступ к своему аккаунту. Это мероприятие направлено на повышение безопасности личных данных россиян.